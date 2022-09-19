美國8月通脹意外地高於市場預期，市場大大低估加息程度，加息1厘的預期急增，高盛料聯儲局未來兩次會議會加快加息，環球熊市預料持續，熊市隨時跌逾7成，投資者唯一應對方法是做定存？港股受內外夾擊持續尋底，恒指跌穿全年低位18235點機會極高？《ET財智Talk》請來滙豐金融服務（亞洲）投資策略主管劉紹文為你解構港股、美股及環球熊市自保法。
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美國8月通脹意外地高於市場預期，市場大大低估加息程度，加息1厘的預期急增，高盛料聯儲局未來兩次會議會加快加息，環球熊市預料持續，熊市隨時跌逾7成，投資者唯一應對方法是做定存？港股受內外夾擊持續尋底，恒指跌穿全年低位18235點機會極高？《ET財智Talk》請來滙豐金融服務（亞洲）投資策略主管劉紹文為你解構港股、美股及環球熊市自保法。
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【ET財智Talk】港股、美股即將齊齊穿底？滙豐劉紹文解構環球大熊市唯一自保法
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