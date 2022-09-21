面對小朋友便秘問題，很多父母都表示束手無策。今集《靚太廚房》請來英國註冊營養師Joanne教大家整充滿纖維量的番薯芝士波，並拆解兒童便秘成因及分享改善方法，家長們不妨一試！
詳細內文：https://topick.hket.com/article/3356750
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今日 10:00
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【靚太廚房】按公式調整飲食助改善兒童便秘 營養師教食高纖食物促進腸臟健康
面對小朋友便秘問題，很多父母都表示束手無策。今集《靚太廚房》請來英國註冊營養師Joanne教大家整充滿纖維量的番薯芝士波，並拆解兒童便秘成因及分享改善方法，家長們不妨一試！
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