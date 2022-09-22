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【示範單位】晉環現樓千呎複式示範單位曝光 飽覽深灣遊艇會及鴨脷洲景色

由港鐵(00066)、路勁（01098）發展的黃竹坑港島南岸晉環，日前首度向傳媒開放現樓示範單位。發展商共開放晉環三個示範單位供参觀，包括1A座35樓及36樓C室，屬連裝修經改動複式單位、2B座37樓D室連裝修單位，以及屬交樓標準的1A座36樓A室。

當中1A座35樓及36樓C室複式戶，實用面積1292平方呎，原則4房1套連工人套房、儲物室及衣帽間，發展商改為3房1套間隔。

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【示範單位】晉環現樓千呎複式示範單位曝光 飽覽深灣遊艇會及鴨脷洲景色

由港鐵(00066)、路勁（01098）發展的黃竹坑港島南岸晉環，日前首度向傳媒開放現樓示範單位。發展商共開放晉環三個示範單位供参觀，包括1A座35樓及36樓C室，屬連裝修經改動複式單位、2B座37樓D室連裝修單位，以及屬交樓標準的1A座36樓A室。

當中1A座35樓及36樓C室複式戶，實用面積1292平方呎，原則4房1套連工人套房、儲物室及衣帽間，發展商改為3房1套間隔。