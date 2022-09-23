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【地區‧人‧情】全港首屆「迷你倉收納大賽」成效顯著 蘋果迷你倉創辦人： 會加強推廣「收納」概念

香港地少人多，不少港人都會租用迷你倉，以便存放家中的大型雜物；但怎樣才可以善用迷你倉空間呢？有見及此，蘋果迷你倉於7月舉辦了「全港第一屆迷你倉收納大賽」。參賽者需先參加由日本收納檢定協會認證的收納師主理的收納訓練班，再於決賽大顯身手。集團創辦人兼執行董事洪家棋對活動成效感滿意，指集團將加強推廣「收納」這項對港人仍然新鮮的概念。

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今日 12:00
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【地區‧人‧情】全港首屆「迷你倉收納大賽」成效顯著 蘋果迷你倉創辦人： 會加強推廣「收納」概念

香港地少人多，不少港人都會租用迷你倉，以便存放家中的大型雜物；但怎樣才可以善用迷你倉空間呢？有見及此，蘋果迷你倉於7月舉辦了「全港第一屆迷你倉收納大賽」。參賽者需先參加由日本收納檢定協會認證的收納師主理的收納訓練班，再於決賽大顯身手。集團創辦人兼執行董事洪家棋對活動成效感滿意，指集團將加強推廣「收納」這項對港人仍然新鮮的概念。

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