各位毛孩家長請注意，一年一度的香港寵物節2022暨國際寵物用品博覽又開始！為期四日的活動雲集了各式各樣的寵物食品、用品、服飾、玩具、保健藥物等。而活動亮當點然是各種購物優惠和$1平貨。今次寵物節還會舉辦一場名為「生龍活虎繽FunShow」的選美比賽，讓主人和貓咪可以一同角逐大獎。今個周末，一於帶同主子去入貨兼欣賞一場別開生面的貓貓選美比賽。
×
直播中
各位毛孩家長請注意，一年一度的香港寵物節2022暨國際寵物用品博覽又開始！為期四日的活動雲集了各式各樣的寵物食品、用品、服飾、玩具、保健藥物等。而活動亮當點然是各種購物優惠和$1平貨。今次寵物節還會舉辦一場名為「生龍活虎繽FunShow」的選美比賽，讓主人和貓咪可以一同角逐大獎。今個周末，一於帶同主子去入貨兼欣賞一場別開生面的貓貓選美比賽。
今日 19:00
×
帶主子去香港寵物節2022 掃$1平貨兼欣賞貓貓選美比賽
2:24
今日 19:00
2:23
13:43 2022/09/15
2:52
22:08 2022/08/25
6:59
18:35 2022/08/24
5:49
19:52 2022/08/19
8:57
10:40 2022/08/09
7:54
12:26 2022/08/03
2:59
13:10 2022/07/26
5:17
14:04 2022/07/18
7:10
12:00 2022/07/18
9:49
19:46 2022/07/15
8:27
12:30 2022/07/14
4:35
12:00 2022/07/14
10:00
12:00 2022/07/12
5:48
20:00 2022/07/11
4:36
12:53 2022/07/05
3:09
20:30 2022/06/24
6:57
18:00 2022/06/10
3:37
18:34 2022/06/09
14:25
19:07 2022/06/03