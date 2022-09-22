帶主子去香港寵物節2022　掃$1平貨兼欣賞貓貓選美比賽

專題影片

各位毛孩家長請注意，一年一度的香港寵物節2022暨國際寵物用品博覽又開始！為期四日的活動雲集了各式各樣的寵物食品、用品、服飾、玩具、保健藥物等。而活動亮當點然是各種購物優惠和$1平貨。今次寵物節還會舉辦一場名為「生龍活虎繽FunShow」的選美比賽，讓主人和貓咪可以一同角逐大獎。今個周末，一於帶同主子去入貨兼欣賞一場別開生面的貓貓選美比賽。

全文：https://topick.hket.com/article/3354455/