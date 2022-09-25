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【TOPick柴犬追星】黃紫恩不怕收狂迷裸照　Jojo與父母齊睇《冇人性教育》不尷尬

在J2節目《冇人性教育》內，觀眾看到黃紫恩（Jojo）說出性知識話題，由此獲封為新一代性女，到現在主持的《不正常愛情研究所》內，Jojo豪爽表現依然。

事實在是次TOPick專訪中，Jojo談起生活經歷時說得眉飛色舞，如時下年青人般把「笑死」掛在嘴邊，屬貼地又可愛的甜姐兒！

全文即睇：https://topick.hket.com/article/3337122/

記者：陳淑霖

場地：Desktop Party Room @ CWB

娛樂人物職業 娛樂行業 黃紫恩
TOPick柴犬追星
今日 22:00
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【TOPick柴犬追星】黃紫恩不怕收狂迷裸照　Jojo與父母齊睇《冇人性教育》不尷尬

在J2節目《冇人性教育》內，觀眾看到黃紫恩（Jojo）說出性知識話題，由此獲封為新一代性女，到現在主持的《不正常愛情研究所》內，Jojo豪爽表現依然。

事實在是次TOPick專訪中，Jojo談起生活經歷時說得眉飛色舞，如時下年青人般把「笑死」掛在嘴邊，屬貼地又可愛的甜姐兒！

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記者：陳淑霖

場地：Desktop Party Room @ CWB

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【TOPick柴犬追星】黃紫恩不怕收狂迷裸照　Jojo與父母齊睇《冇人性教育》不尷尬
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