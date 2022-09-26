男士隨著年齡增長，出現前列腺肥大機率也會增加。泌尿外科專科醫生林沛泓受訪指出，前列腺肥大可致小便困難，嚴重更會出現血尿，影響腎功能。要改善情況，林醫生表示，除了可從飲食習慣入手，患者也可服用藥物或接受手術方式處理，而手術種類眾多，視乎哪一種治療方式對病人最為適合，著重個人化治療。
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男士隨著年齡增長，出現前列腺肥大機率也會增加。泌尿外科專科醫生林沛泓受訪指出，前列腺肥大可致小便困難，嚴重更會出現血尿，影響腎功能。要改善情況，林醫生表示，除了可從飲食習慣入手，患者也可服用藥物或接受手術方式處理，而手術種類眾多，視乎哪一種治療方式對病人最為適合，著重個人化治療。
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男士隨著年齡增長，出現前列腺肥大機率也會增加。泌尿外科專科醫生林沛泓受訪指出，前列腺肥大可致小便困難，嚴重更會出現血尿，影響腎功能。要改善情況，林醫生表示，除了可從飲食習慣入手，患者也可服用藥物或接受手術方式處理，而手術種類眾多，視乎哪一種治療方式對病人最為適合，著重個人化治療。
【TOPick診症室】前列腺肥大可致血尿影響腎功能 泌尿外科專科醫生拆解最新治療方法
男士隨著年齡增長，出現前列腺肥大機率也會增加。泌尿外科專科醫生林沛泓受訪指出，前列腺肥大可致小便困難，嚴重更會出現血尿，影響腎功能。要改善情況，林醫生表示，除了可從飲食習慣入手，患者也可服用藥物或接受手術方式處理，而手術種類眾多，視乎哪一種治療方式對病人最為適合，著重個人化治療。
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