在教育界服務了28年，從戰戰兢兢的實習老師到成為帶領一所學校的校長，背後當然少不了前輩的幫助和教導。聖公會聖馬太小學新任校長黃禮灝，一直記得初入行時，當年的校長無私教導，給予他機會發揮所長，慢慢在STEM教育中獨當一面，他盼望教育界繼續薪火相傳，為香港的孩子提供最好的教育。
全文即看：https://topick.hket.com/article/3285457/
×
直播中
在教育界服務了28年，從戰戰兢兢的實習老師到成為帶領一所學校的校長，背後當然少不了前輩的幫助和教導。聖公會聖馬太小學新任校長黃禮灝，一直記得初入行時，當年的校長無私教導，給予他機會發揮所長，慢慢在STEM教育中獨當一面，他盼望教育界繼續薪火相傳，為香港的孩子提供最好的教育。
全文即看：https://topick.hket.com/article/3285457/
今日 10:00
×
在教育界服務了28年，從戰戰兢兢的實習老師到成為帶領一所學校的校長，背後當然少不了前輩的幫助和教導。聖公會聖馬太小學新任校長黃禮灝，一直記得初入行時，當年的校長無私教導，給予他機會發揮所長，慢慢在STEM教育中獨當一面，他盼望教育界繼續薪火相傳，為香港的孩子提供最好的教育。
【童學園】投身教育界28年推動STEM教育 聖馬太校長：STEM應人人受惠
在教育界服務了28年，從戰戰兢兢的實習老師到成為帶領一所學校的校長，背後當然少不了前輩的幫助和教導。聖公會聖馬太小學新任校長黃禮灝，一直記得初入行時，當年的校長無私教導，給予他機會發揮所長，慢慢在STEM教育中獨當一面，他盼望教育界繼續薪火相傳，為香港的孩子提供最好的教育。
6:55
10:00 2022/09/19
4:24
10:00 2022/09/12
6:02
10:00 2022/09/05
6:14
10:00 2022/08/29
6:06
10:00 2022/08/22
6:15
10:00 2022/08/15
3:23
10:00 2022/08/08
5:27
10:00 2022/08/01
5:24
10:00 2022/07/25
5:56
10:00 2022/07/18
4:26
10:00 2022/07/11
5:17
10:00 2022/07/04
6:02
10:00 2022/06/27
3:46
20:00 2022/06/23
3:42
10:00 2022/06/20
8:46
10:00 2022/06/13
5:56
10:00 2022/06/06
7:17
10:00 2022/05/30
6:15
10:00 2022/05/23