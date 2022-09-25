湊仔比湊女更花心力？要湊3個囝囝會變成「七國咁亂」？身為全職媽媽的Yolanda「一打三」，3個小朋友皆是兒子，年齡由2歲至6歲左右，相信很多人都認為Yolanda湊仔一定很頭痛，事實並不然。3兄弟不會搗蛋翻轉間屋，媽媽直言由於多孩，更加要孩子學懂自理，否則她會忙上加忙。兒子盡量學識照顧自己之外，哥哥很愛護弟弟，在家中會幫忙做小家務。
全文即看：https://topick.hket.com/article/3358581/
×
直播中
湊仔比湊女更花心力？要湊3個囝囝會變成「七國咁亂」？身為全職媽媽的Yolanda「一打三」，3個小朋友皆是兒子，年齡由2歲至6歲左右，相信很多人都認為Yolanda湊仔一定很頭痛，事實並不然。3兄弟不會搗蛋翻轉間屋，媽媽直言由於多孩，更加要孩子學懂自理，否則她會忙上加忙。兒子盡量學識照顧自己之外，哥哥很愛護弟弟，在家中會幫忙做小家務。
全文即看：https://topick.hket.com/article/3358581/
今日 10:00
×
湊仔比湊女更花心力？要湊3個囝囝會變成「七國咁亂」？身為全職媽媽的Yolanda「一打三」，3個小朋友皆是兒子，年齡由2歲至6歲左右，相信很多人都認為Yolanda湊仔一定很頭痛，事實並不然。3兄弟不會搗蛋翻轉間屋，媽媽直言由於多孩，更加要孩子學懂自理，否則她會忙上加忙。兒子盡量學識照顧自己之外，哥哥很愛護弟弟，在家中會幫忙做小家務。
【湊得輕鬆啲】4歲兒展示自理力挑戰家務小達人 3孩全職媽媽著重培育責任感
湊仔比湊女更花心力？要湊3個囝囝會變成「七國咁亂」？身為全職媽媽的Yolanda「一打三」，3個小朋友皆是兒子，年齡由2歲至6歲左右，相信很多人都認為Yolanda湊仔一定很頭痛，事實並不然。3兄弟不會搗蛋翻轉間屋，媽媽直言由於多孩，更加要孩子學懂自理，否則她會忙上加忙。兒子盡量學識照顧自己之外，哥哥很愛護弟弟，在家中會幫忙做小家務。
3:53
10:00 2022/09/18
4:06
10:00 2022/09/11
5:58
10:00 2022/09/04
12:49
10:00 2022/08/28
3:48
10:00 2022/08/21
5:19
10:00 2022/08/14
5:50
10:00 2022/08/07
4:56
10:00 2022/07/31
7:12
10:00 2022/07/24
4:34
10:00 2022/07/17
6:10
10:00 2022/07/10
4:26
10:00 2022/07/03
4:14
10:00 2022/06/26
7:40
10:00 2022/06/19
5:50
10:00 2022/06/12
5:57
10:00 2022/06/05
5:10
10:00 2022/05/29
4:57
10:00 2022/05/22
4:29
10:00 2022/05/15