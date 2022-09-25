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【湊得輕鬆啲】4歲兒展示自理力挑戰家務小達人　3孩全職媽媽著重培育責任感

湊仔比湊女更花心力？要湊3個囝囝會變成「七國咁亂」？身為全職媽媽的Yolanda「一打三」，3個小朋友皆是兒子，年齡由2歲至6歲左右，相信很多人都認為Yolanda湊仔一定很頭痛，事實並不然。3兄弟不會搗蛋翻轉間屋，媽媽直言由於多孩，更加要孩子學懂自理，否則她會忙上加忙。兒子盡量學識照顧自己之外，哥哥很愛護弟弟，在家中會幫忙做小家務。
全文即看：https://topick.hket.com/article/3358581/

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【湊得輕鬆啲】4歲兒展示自理力挑戰家務小達人　3孩全職媽媽著重培育責任感

湊仔比湊女更花心力？要湊3個囝囝會變成「七國咁亂」？身為全職媽媽的Yolanda「一打三」，3個小朋友皆是兒子，年齡由2歲至6歲左右，相信很多人都認為Yolanda湊仔一定很頭痛，事實並不然。3兄弟不會搗蛋翻轉間屋，媽媽直言由於多孩，更加要孩子學懂自理，否則她會忙上加忙。兒子盡量學識照顧自己之外，哥哥很愛護弟弟，在家中會幫忙做小家務。
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【湊得輕鬆啲】4歲兒展示自理力挑戰家務小達人　3孩全職媽媽著重培育責任感
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