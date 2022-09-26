【地產站Weekly Talk】息口長升長有 王震宇：未來1年樓價最多下插逾1成

地產站Weekly Talk

美國聯儲局上周再度加息，幅度為0.75厘，有本港銀行已率先調高最優惠利率（P）。究竟加息對樓市影響有多大？未來息口、本港樓價走勢如何？一二手交投短期是否難望復甦？今集請到Bricks & Mortar Management創辦人兼總裁王震宇，分享他的看法。

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