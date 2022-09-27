「雖然他們沒有很強的生產力，不能回饋社會，但社會也不應遺棄他們。」羅啟康投身特殊教育工作30多年，半生服務嚴重智障孩子，認為人的生命價值並不能用經濟效益衡量。他曾任靈實恩光學校校長26年，退休後轉任靈實恩光成長中心總監。縱使學生病患纏身，有說話、吞嚥、走路等障礙，沒自理能力，甚或驟然病逝，他仍盡力支援、培育，希望減慢其機能退化速度。雖已屆耳順之年，但他退而不休，只盼能付出多少就多少。
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「雖然他們沒有很強的生產力，不能回饋社會，但社會也不應遺棄他們。」羅啟康投身特殊教育工作30多年，半生服務嚴重智障孩子，認為人的生命價值並不能用經濟效益衡量。他曾任靈實恩光學校校長26年，退休後轉任靈實恩光成長中心總監。縱使學生病患纏身，有說話、吞嚥、走路等障礙，沒自理能力，甚或驟然病逝，他仍盡力支援、培育，希望減慢其機能退化速度。雖已屆耳順之年，但他退而不休，只盼能付出多少就多少。
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「雖然他們沒有很強的生產力，不能回饋社會，但社會也不應遺棄他們。」羅啟康投身特殊教育工作30多年，半生服務嚴重智障孩子，認為人的生命價值並不能用經濟效益衡量。他曾任靈實恩光學校校長26年，退休後轉任靈實恩光成長中心總監。縱使學生病患纏身，有說話、吞嚥、走路等障礙，沒自理能力，甚或驟然病逝，他仍盡力支援、培育，希望減慢其機能退化速度。雖已屆耳順之年，但他退而不休，只盼能付出多少就多少。
【活得健康啲】嚴重智障兒病患纏身生命短促 特殊學校前校長照顧38年退而不休：不應遺棄他們
「雖然他們沒有很強的生產力，不能回饋社會，但社會也不應遺棄他們。」羅啟康投身特殊教育工作30多年，半生服務嚴重智障孩子，認為人的生命價值並不能用經濟效益衡量。他曾任靈實恩光學校校長26年，退休後轉任靈實恩光成長中心總監。縱使學生病患纏身，有說話、吞嚥、走路等障礙，沒自理能力，甚或驟然病逝，他仍盡力支援、培育，希望減慢其機能退化速度。雖已屆耳順之年，但他退而不休，只盼能付出多少就多少。
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