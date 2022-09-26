【ET財智Talk】美股熊市恐跌逾4成？前投行專家方源推介高達5厘回報、更勝定存的投資法

ET財智Talk

美國聯儲局加息0.75厘，聯儲局主席鮑威爾堅定重申將通壓至2%立場，同時俄烏戰火再度急速升溫，大市受累加息、通脹、經濟衰退等多重憂慮，各大主要資產均現負回報，美股熊市恐跌逾4成，熊市當中可以大膽做長綫部署？哪些股份或公司債在現市況下能自保之餘，又有值博空間？《ET財智Talk》請來前投資銀行家方源，為你推介值博美股及一種回報高達5厘、更勝定存的投資法。