美國聯儲局加息0.75厘，聯儲局主席鮑威爾堅定重申將通壓至2%立場，同時俄烏戰火再度急速升溫，大市受累加息、通脹、經濟衰退等多重憂慮，各大主要資產均現負回報，美股熊市恐跌逾4成，熊市當中可以大膽做長綫部署？哪些股份或公司債在現市況下能自保之餘，又有值博空間？《ET財智Talk》請來前投資銀行家方源，為你推介值博美股及一種回報高達5厘、更勝定存的投資法。
×
直播中
美國聯儲局加息0.75厘，聯儲局主席鮑威爾堅定重申將通壓至2%立場，同時俄烏戰火再度急速升溫，大市受累加息、通脹、經濟衰退等多重憂慮，各大主要資產均現負回報，美股熊市恐跌逾4成，熊市當中可以大膽做長綫部署？哪些股份或公司債在現市況下能自保之餘，又有值博空間？《ET財智Talk》請來前投資銀行家方源，為你推介值博美股及一種回報高達5厘、更勝定存的投資法。
今日 19:45
×
【ET財智Talk】美股熊市恐跌逾4成？前投行專家方源推介高達5厘回報、更勝定存的投資法
29:10
19:45 2022/09/19
28:49
19:45 2022/09/13
29:36
19:45 2022/08/29
26:57
19:45 2022/08/22
22:31
19:45 2022/08/15
28:09
19:45 2022/08/08
29:44
19:45 2022/08/01
25:42
19:45 2022/07/25
27:11
19:45 2022/07/18
30:50
19:45 2022/07/11
27:15
19:45 2022/07/04
26:46
19:45 2022/06/27
30:12
19:45 2022/06/20
25:49
19:45 2022/06/13
26:09
19:45 2022/06/06
23:25
19:45 2022/05/30
29:08
19:45 2022/05/23
24:46
19:45 2022/05/16