【2分鐘睇樓團】配套+靚景兼備 君頤峰維港景3房套叫價2980萬 投資自用俱佳

2分鐘睇樓團

何文田京士柏山一帶旺中帶靜，雖然放盤及成交量向來疏落，但無阻該帶放盤深受投資者及實力用家追捧。代理介紹，以區內指標屋苑君頤峰為例，屋苑投資者便佔了全屋苑4成，主要看中其臨海，可飽覽遼闊的維港海景；亦備有完善的住客會所及充足的車位。

是次帶大家參觀的單位，位於君頤峰3座高層B室，實用面積1,074平方呎，設3房套及儲物室連廁；現時以2,980萬元放售之餘，亦以52,000元放租，兩者均屬於市價。