【靚太安樂窩】雪櫃塞爆易傳出惡臭病從口入　專家教除臭兼延長食物保存時間

靚太安樂窩

大人和小朋友食物「亂咁放」，雪櫃經常處於「塞爆」狀態？不同類別的食材應該如何儲存才最衛生?今集《靚太安樂窩》有專業雜物咨詢師阿橙示範用LG InstaView Door-in-Door™ 雪櫃教大家4大雪櫃收納技巧及注意事項。

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