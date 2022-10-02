有一份工作既沒收入也沒假期，還要24小時隨傳隨到，依然有人心甘情願去做，她們叫「全職媽媽」。Natalie原任職中學教師，8年多前她懷上第一胎，適逢教師合約期滿，索性生BB後再打算，怎知就這樣開始了全職媽媽之路，全心全意照顧兩女兩子。小女兒患病，Natalie為母則強，視作上天給她的考驗一關過一關。
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有一份工作既沒收入也沒假期，還要24小時隨傳隨到，依然有人心甘情願去做，她們叫「全職媽媽」。Natalie原任職中學教師，8年多前她懷上第一胎，適逢教師合約期滿，索性生BB後再打算，怎知就這樣開始了全職媽媽之路，全心全意照顧兩女兩子。小女兒患病，Natalie為母則強，視作上天給她的考驗一關過一關。
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有一份工作既沒收入也沒假期，還要24小時隨傳隨到，依然有人心甘情願去做，她們叫「全職媽媽」。Natalie原任職中學教師，8年多前她懷上第一胎，適逢教師合約期滿，索性生BB後再打算，怎知就這樣開始了全職媽媽之路，全心全意照顧兩女兩子。小女兒患病，Natalie為母則強，視作上天給她的考驗一關過一關。
【湊得輕鬆啲】辭教席當全職媽8年似打仗 4孩港媽湊腦水腫幼女笑對逆境
有一份工作既沒收入也沒假期，還要24小時隨傳隨到，依然有人心甘情願去做，她們叫「全職媽媽」。Natalie原任職中學教師，8年多前她懷上第一胎，適逢教師合約期滿，索性生BB後再打算，怎知就這樣開始了全職媽媽之路，全心全意照顧兩女兩子。小女兒患病，Natalie為母則強，視作上天給她的考驗一關過一關。
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