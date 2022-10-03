將於3秒後播放下一段影片
取消 立即播放
直播經已結束 節目重温將稍後更新
直播即將開始 請稍等片刻
×
直播中
【新盤全面睇】無懼加息 20個新盤第4季醞釀登場 涉逾9000伙搶灘

雖然本港已跟隨美國加息，但未有影響新盤推售步伐，踏入第4季，約有20個新盤醞釀登場，涉及逾9,000伙，類型亦各適其適。

新盤全面睇
今日 08:00
詳情
×

【新盤全面睇】無懼加息 20個新盤第4季醞釀登場 涉逾9000伙搶灘

雖然本港已跟隨美國加息，但未有影響新盤推售步伐，踏入第4季，約有20個新盤醞釀登場，涉及逾9,000伙，類型亦各適其適。

播放中
2:12
【新盤全面睇】無懼加息 20個新盤第4季醞釀登場 涉逾9000伙搶灘
新盤全面睇
今日 08:00
【新盤全面睇】無懼加息 20個新盤第4季醞釀登場 涉逾9000伙搶灘
1:59
【新盤全面睇】啟德新區3成為休憩用地 世界級體育園料明年落成
新盤全面睇
08:00 2022/09/26
【新盤全面睇】啟德新區3成為休憩用地 世界級體育園料明年落成
1:03
【新盤全面睇】維港1號採雙會所設計 備多元設施 竟然仲有KOL分享室？
新盤全面睇
08:00 2022/09/19
【新盤全面睇】維港1號採雙會所設計 備多元設施 竟然仲有KOL分享室？
3:29
【新盤全面睇】Wetland Seasons Bay 3期終於登場 環境清幽 配套齊全 交通、景觀更優勝
新盤全面睇
08:00 2022/09/12
【新盤全面睇】Wetland Seasons Bay 3期終於登場 環境清幽 配套齊全 交通、景觀更優勝
3:37
【新盤全面睇】MIAMI QUAY I打頭陣 臨海兼享完善配套 成啟德新區探熱針
新盤全面睇
08:00 2022/09/05
【新盤全面睇】MIAMI QUAY I打頭陣 臨海兼享完善配套 成啟德新區探熱針
3:25
【新盤全面睇】旺市「綠」洲 Larchwood集3鐵路之便 潮人、文青生活兼備
新盤全面睇
09:00 2022/08/29
【新盤全面睇】旺市「綠」洲 Larchwood集3鐵路之便 潮人、文青生活兼備
1:35
【新盤全面睇】啟德新盤重鎮 集齊地下街、崇光、AEON等配套 勢成九龍CBD
新盤全面睇
08:00 2022/08/22
【新盤全面睇】啟德新盤重鎮 集齊地下街、崇光、AEON等配套 勢成九龍CBD
2:59
【新盤全面睇】啟德PARK PENINSULA未來供應重鎮 11個新盤排隊登場
新盤全面睇
09:00 2022/08/15
【新盤全面睇】啟德PARK PENINSULA未來供應重鎮 11個新盤排隊登場
4:30
【新盤全面睇】具五綫鐵路貫通之利 大埔林海山城配套完善兼享優質生活環境
新盤全面睇
09:00 2022/08/08
【新盤全面睇】具五綫鐵路貫通之利 大埔林海山城配套完善兼享優質生活環境
3:59
【新盤全面睇】北區終有大型新樓盤供應 ONE INNOVALE-Archway粉墨登場
新盤全面睇
10:00 2022/08/01
【新盤全面睇】北區終有大型新樓盤供應 ONE INNOVALE-Archway粉墨登場
1:56
【新盤全面睇】直擊林海山城會所 有董事屋兼有雪茄房 極具氣派
新盤全面睇
12:00 2022/07/25
【新盤全面睇】直擊林海山城會所 有董事屋兼有雪茄房 極具氣派
4:57
【新盤全面睇】屯門樓價低水兼配套成熟吸引年輕人 NOVO LAND成上車、投資之選
新盤全面睇
12:00 2022/07/18
【新盤全面睇】屯門樓價低水兼配套成熟吸引年輕人 NOVO LAND成上車、投資之選
1:51
【新盤全面睇】7月新盤戰 近6000伙排隊登場 上車盤至豪宅兼備
新盤全面睇
12:00 2022/07/11
【新盤全面睇】7月新盤戰 近6000伙排隊登場 上車盤至豪宅兼備
1:26
【新盤全面睇】下半年70個新盤引爆激戰 啟德區成焦點新盤區
新盤全面睇
12:00 2022/07/04
【新盤全面睇】下半年70個新盤引爆激戰 啟德區成焦點新盤區
4:58
【新盤全面睇】跨灣大橋通車在即 日出康城最新一期凱柏峰I乘勢推出
新盤全面睇
12:00 2022/06/27
【新盤全面睇】跨灣大橋通車在即 日出康城最新一期凱柏峰I乘勢推出
5:09
【新盤全面睇】食正新界西北發展概念 基建日趨成熟 屯門飛揚力吸上車及換樓客源
新盤全面睇
12:00 2022/06/20
【新盤全面睇】食正新界西北發展概念 基建日趨成熟 屯門飛揚力吸上車及換樓客源
4:30
【新盤全面睇】紅磡必嘉坊‧曦匯打頭炮 引入步行街概念打造港版銀座
新盤全面睇
12:00 2022/06/13
【新盤全面睇】紅磡必嘉坊‧曦匯打頭炮 引入步行街概念打造港版銀座
1:08
【新盤全面睇】明翹匯會所面積達3.5萬平方呎 提供20項多元設施
新盤全面睇
12:00 2022/06/06
【新盤全面睇】明翹匯會所面積達3.5萬平方呎 提供20項多元設施
1:44
【新盤全面睇】北部都會區未來住宅達35萬伙 中短期內有咩新盤供應?
新盤全面睇
12:00 2022/05/30
【新盤全面睇】北部都會區未來住宅達35萬伙 中短期內有咩新盤供應?
1:52
【新盤全面睇】將來去流浮山唔止食海鮮 仲會有個數碼港?
新盤全面睇
12:00 2022/05/23
【新盤全面睇】將來去流浮山唔止食海鮮 仲會有個數碼港?