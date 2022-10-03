雖然本港已跟隨美國加息，但未有影響新盤推售步伐，踏入第4季，約有20個新盤醞釀登場，涉及逾9,000伙，類型亦各適其適。
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雖然本港已跟隨美國加息，但未有影響新盤推售步伐，踏入第4季，約有20個新盤醞釀登場，涉及逾9,000伙，類型亦各適其適。
今日 08:00
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【新盤全面睇】無懼加息 20個新盤第4季醞釀登場 涉逾9000伙搶灘
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