由古天樂監製及主演的電影《明日戰記》，由8月25日正式上映到今，香港票房已破6500萬元，正向香港電影史上華語片票房冠軍寶座邁進，影片的刪剪片段亦於今天（19月3日）曝光。
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由古天樂監製及主演的電影《明日戰記》，由8月25日正式上映到今，香港票房已破6500萬元，正向香港電影史上華語片票房冠軍寶座邁進，影片的刪剪片段亦於今天（19月3日）曝光。
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【明日戰記】吳肇軒被刪剪片段曝光 揭B16區首度被潘朵拉襲擊情況
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