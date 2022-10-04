【活得健康啲】患癌切乳房後自覺非正常女人　港婦跨越恐懼學頌鉢助癌友紓壓

活得健康啲

患上乳癌、切除乳房，對女性而言，就如有種缺陷。周君麗（Ceci）曾是工作狂，19年前摸到胸口有硬塊，確診患乳癌第三期，並擴散至淋巴，覺得只有死路一條，擔心就此遺下兒子。接受手術和治療後，她仍認為無法康復，而自己亦非一個正常女人，外出時總尷尬不安。認識同路人後，她漸漸接納自己，與人分享經歷，近年更學習聲頻治療，透過頌鉢安撫病友心靈。

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