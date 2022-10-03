人民幣跌勢未止，失守7.2算後，於7算邊緣爭持，美滙指數居高不下，人行表態要保持人民幣滙率在合理均衡水平上基本穩定，又有傳下令國有銀行沽美元，人民幣貶值危機怎拆解？人民幣7.2算是防線底部？現市況有甚麼投資可避險兼賺5厘回報？《ET財智Talk》請來臻享顧問有限公司董事總經理王良享（Tommy），教你2招避險。
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人民幣跌勢未止，失守7.2算後，於7算邊緣爭持，美滙指數居高不下，人行表態要保持人民幣滙率在合理均衡水平上基本穩定，又有傳下令國有銀行沽美元，人民幣貶值危機怎拆解？人民幣7.2算是防線底部？現市況有甚麼投資可避險兼賺5厘回報？《ET財智Talk》請來臻享顧問有限公司董事總經理王良享（Tommy），教你2招避險。
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【ET財智Talk】人民幣貶值危機有多嚴重？臻享王良享拆解內地經濟前景
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