【靚太廚房】酒店總廚教整拆蟹肉豆腐蒸水蛋　公開水蛋黃金比例煮出嫩滑口感

靚太廚房

蒸水蛋是最常見的家常菜，送飯一流！踏入秋天是吃蟹的季節，《靚太廚房》請來喜來登酒店中菜行政總廚陳偉傑師傅教整拆蟹肉山水豆腐蒸水蛋。師傅更會公開蒸豆腐及水蛋的完美比例，讓大家輕鬆煮出時令住家菜。

全文：https://topick.hket.com/article/3367615