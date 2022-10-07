【地區‧人‧情】初創公司HUSTL專搞藝人管理 創辦人Vanessa ：疫下業務數碼化 增線上雜誌

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初創公司HUSTL業務涵蓋三大範疇，包括線上雜誌平台、音樂及藝人管理。HUSTL創辦人Vanessa表示，HUSTL為立於2022年1月25日，斥資六位數，疫下業務數碼化，增設自家線上潮流雜誌平台，希望在不久將來為大家帶來更大型的娛樂活動。