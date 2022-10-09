【TOPick柴犬追星】憂饑荒來臨花3萬打造室自家農場　河國榮靠網上自學累積經驗收割成功

TOPick柴犬追星

來自澳洲的資深演員河國榮，有份參演近日播出的ViuTV新劇《野人老師》，劇中的他沒有參與「野人」的部份，但在現實中他非常「貼地」，會赤腳散步放狗，更在位於西貢區的家門外，自設小型農場，他稱之為河國榮的「室驗室」，經歷風雨終於嘗到甜入心的自家有機農作物。

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記者：陳心怡