【偷食疑雲】林正峰被指背游嘉欣偷食　解釋與劉溫馨真正關係

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TVB上位後生仔林正峰昨日（10月4日）被爆背着緋聞女友「A0女神」游嘉欣，與前港姐劉溫馨單獨約會吃飯慶生，更有指二人表現親密，捲入「偷食」疑雲。

林正峰出席《香港小姐再競選》記者會，問到有否跟劉溫馨聯絡，近日忙於工作，故沒有聯繫，至於二人的關係，林正峰說：「朋友，是一位好前輩。因為三年前拍《香港愛情故事》時她飾演我的繼母。」

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記者：陳曉柔