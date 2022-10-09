受新冠疫情影響，不少公司都會體諒員工改為work from home工作，除了可保障員工的健康外，同時也可以讓在職父母有更多的時間陪伴子女。有藥廠公司，明白work life balance，除了在家工作之外，不時舉辦一些活動讓員工身心健康，該董事總經理湯偉成(Vincent)，收集員工意見後，最近更搞了個聯誼活動，邀請員工的family一起來公司玩，「家庭的確是精神的支柱，所以我們透過這個機會約埋他們的family就更加好。」
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受新冠疫情影響，不少公司都會體諒員工改為work from home工作，除了可保障員工的健康外，同時也可以讓在職父母有更多的時間陪伴子女。有藥廠公司，明白work life balance，除了在家工作之外，不時舉辦一些活動讓員工身心健康，該董事總經理湯偉成(Vincent)，收集員工意見後，最近更搞了個聯誼活動，邀請員工的family一起來公司玩，「家庭的確是精神的支柱，所以我們透過這個機會約埋他們的family就更加好。」
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受新冠疫情影響，不少公司都會體諒員工改為work from home工作，除了可保障員工的健康外，同時也可以讓在職父母有更多的時間陪伴子女。有藥廠公司，明白work life balance，除了在家工作之外，不時舉辦一些活動讓員工身心健康，該董事總經理湯偉成(Vincent)，收集員工意見後，最近更搞了個聯誼活動，邀請員工的family一起來公司玩，「家庭的確是精神的支柱，所以我們透過這個機會約埋他們的family就更加好。」
【湊得輕鬆啲】公司新概念邀員工family來玩 子女跟爸媽上班搗蛋搞搞震
受新冠疫情影響，不少公司都會體諒員工改為work from home工作，除了可保障員工的健康外，同時也可以讓在職父母有更多的時間陪伴子女。有藥廠公司，明白work life balance，除了在家工作之外，不時舉辦一些活動讓員工身心健康，該董事總經理湯偉成(Vincent)，收集員工意見後，最近更搞了個聯誼活動，邀請員工的family一起來公司玩，「家庭的確是精神的支柱，所以我們透過這個機會約埋他們的family就更加好。」
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