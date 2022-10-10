位於沙田第一城的浸信會呂明才小學，是沙田區不少家長的心儀之選。2020學年新上任的黃輝微校長，出身於基層家庭，深信知識改變命運，從不諳26個英文字母的新移民小學生到成為英文老師，執教鞭20多年後，竟輾轉回到昔日「母校」當校長，她希望繼續培育學生兩文三語的能力，並加強資優培育，助學生發展所長。
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位於沙田第一城的浸信會呂明才小學，是沙田區不少家長的心儀之選。2020學年新上任的黃輝微校長，出身於基層家庭，深信知識改變命運，從不諳26個英文字母的新移民小學生到成為英文老師，執教鞭20多年後，竟輾轉回到昔日「母校」當校長，她希望繼續培育學生兩文三語的能力，並加強資優培育，助學生發展所長。
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位於沙田第一城的浸信會呂明才小學，是沙田區不少家長的心儀之選。2020學年新上任的黃輝微校長，出身於基層家庭，深信知識改變命運，從不諳26個英文字母的新移民小學生到成為英文老師，執教鞭20多年後，竟輾轉回到昔日「母校」當校長，她希望繼續培育學生兩文三語的能力，並加強資優培育，助學生發展所長。
【童學園】從不諳26個字母成英文老師 浸信會呂明才小學校長重返母校：回報昔日情
位於沙田第一城的浸信會呂明才小學，是沙田區不少家長的心儀之選。2020學年新上任的黃輝微校長，出身於基層家庭，深信知識改變命運，從不諳26個英文字母的新移民小學生到成為英文老師，執教鞭20多年後，竟輾轉回到昔日「母校」當校長，她希望繼續培育學生兩文三語的能力，並加強資優培育，助學生發展所長。
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