【地產站Weekly Talk】今季3幅百億地王排隊推 測量師陳超國憂存流標風險？

地產站Weekly Talk

政府已公布今季度賣地計劃，季內推出的地皮有何焦點？當中有3幅屬於百億地王，在目前市況下，市場有沒有足夠的承接力？地皮最終的流標風險高？另外，面對地價收入遠遠落後於全年目標，政府會有何對策？今集請到第一太平戴維斯估值及專業顧問服務董事總經理陳超國，分享他的看法。

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