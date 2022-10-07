秋季家居博覽2022　 一次買齊全屋家電用品

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近年有不少新樓盤落成，每位準業主都希望塑造一個屬於自己的安樂窩。為方便大家不用四出奔波尋找所需家電和家品，繼6月份舉行的「香港家居博覽」，展覽會再次於10月舉行全新「秋季家居博覽2022」，集合來自世界各地不同品牌的家庭用品公司和裝修公司，為新舊業主提供一條龍的傢俬和電器採購，以至室內設計和風水服務，一次過可以買齊心頭好！今年最後一個家居展了，大家要把握最後機會入場掃平貨。

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