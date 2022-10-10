今年加息周期現股債雙殺，環球股市低殘夠吸引未？債市連續5周資金大舉外流後價值浮現，在明年經濟衰退預期下，債券現部署良機？吼加息尾段買入優質債券潛在回報更優勝？加息步伐變化、環球通脹、俄烏局勢、中國二十大後政策定調等多方因素未明朗，第四季投資怎樣部署？《ET財智Talk》請來花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖，教你第四季資產配置策略，立即收看！
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今年加息周期現股債雙殺，環球股市低殘夠吸引未？債市連續5周資金大舉外流後價值浮現，在明年經濟衰退預期下，債券現部署良機？吼加息尾段買入優質債券潛在回報更優勝？加息步伐變化、環球通脹、俄烏局勢、中國二十大後政策定調等多方因素未明朗，第四季投資怎樣部署？《ET財智Talk》請來花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖，教你第四季資產配置策略，立即收看！
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【ET財智Talk】債券現部署收益率達7厘？花旗陳正犖教你第四季資產配置策略
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