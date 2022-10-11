【活得健康啲】離婚後患乳癌每天怕復發　單親媽走出陰霾教製義乳助癌友：已無遺憾

活得健康啲

「離婚後已很徬徨，為何不足一年，就告訴我患癌呢？」成為單親媽媽後，張婉貞（Ivy）確診患上乳癌第一期，需切除左乳。她每天活在陰霾裡，擔心兒子乏人照顧，擔心復發、死亡，並認為自己已非真正的女人。20年來，獲同路人鼓勵、陪伴及學習靜觀、瑜伽，重整身心靈後，令她走出恐懼，展開第二人生，並愈來愈有活力。現時她更以導師身分教病友做瑜伽、改良義乳，助他們放鬆心情，回復自信。



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