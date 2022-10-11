「離婚後已很徬徨，為何不足一年，就告訴我患癌呢？」成為單親媽媽後，張婉貞（Ivy）確診患上乳癌第一期，需切除左乳。她每天活在陰霾裡，擔心兒子乏人照顧，擔心復發、死亡，並認為自己已非真正的女人。20年來，獲同路人鼓勵、陪伴及學習靜觀、瑜伽，重整身心靈後，令她走出恐懼，展開第二人生，並愈來愈有活力。現時她更以導師身分教病友做瑜伽、改良義乳，助他們放鬆心情，回復自信。
詳細內文：https://topick.hket.com/article/3308286/
×
直播中
「離婚後已很徬徨，為何不足一年，就告訴我患癌呢？」成為單親媽媽後，張婉貞（Ivy）確診患上乳癌第一期，需切除左乳。她每天活在陰霾裡，擔心兒子乏人照顧，擔心復發、死亡，並認為自己已非真正的女人。20年來，獲同路人鼓勵、陪伴及學習靜觀、瑜伽，重整身心靈後，令她走出恐懼，展開第二人生，並愈來愈有活力。現時她更以導師身分教病友做瑜伽、改良義乳，助他們放鬆心情，回復自信。
詳細內文：https://topick.hket.com/article/3308286/
今日 10:00
×
「離婚後已很徬徨，為何不足一年，就告訴我患癌呢？」成為單親媽媽後，張婉貞（Ivy）確診患上乳癌第一期，需切除左乳。她每天活在陰霾裡，擔心兒子乏人照顧，擔心復發、死亡，並認為自己已非真正的女人。20年來，獲同路人鼓勵、陪伴及學習靜觀、瑜伽，重整身心靈後，令她走出恐懼，展開第二人生，並愈來愈有活力。現時她更以導師身分教病友做瑜伽、改良義乳，助他們放鬆心情，回復自信。
【活得健康啲】離婚後患乳癌每天怕復發 單親媽走出陰霾教製義乳助癌友：已無遺憾
「離婚後已很徬徨，為何不足一年，就告訴我患癌呢？」成為單親媽媽後，張婉貞（Ivy）確診患上乳癌第一期，需切除左乳。她每天活在陰霾裡，擔心兒子乏人照顧，擔心復發、死亡，並認為自己已非真正的女人。20年來，獲同路人鼓勵、陪伴及學習靜觀、瑜伽，重整身心靈後，令她走出恐懼，展開第二人生，並愈來愈有活力。現時她更以導師身分教病友做瑜伽、改良義乳，助他們放鬆心情，回復自信。
5:03
10:00 2022/10/04
5:18
10:00 2022/09/27
27:45
10:00 2022/09/20
3:46
10:00 2022/09/13
6:01
10:00 2022/09/06
6:28
10:00 2022/08/30
6:12
10:00 2022/08/23
5:05
10:00 2022/08/16
5:43
10:00 2022/08/09
5:35
10:00 2022/08/02
3:37
10:00 2022/07/26
5:04
10:00 2022/07/19
6:42
10:00 2022/07/12
10:48
10:00 2022/07/05
3:17
10:00 2022/06/28
6:45
10:00 2022/06/21
5:00
10:00 2022/06/14
6:00
10:00 2022/06/07
6:00
10:00 2022/05/31