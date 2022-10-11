【你「想」裝修】金融才俊花$23萬平裝睿峰兩房 訂造傢俬配新興石塑地板添型格

「你」想裝修

新樓裝修的重點之一是訂造傢俬，還可賦予不同主題。設計師Jill Li為長沙灣新樓睿峰416呎單位，保留全屋間隔。廚廁、大門、房門以至天花燈槽均屬交樓標準，令工程費只須$23萬。完工後的兩房單位圍繞黑白色及木色，襯托灰色木紋石塑地板更添型格。