OMAKASE即廚師發辨在大受港人歡迎，不過食OMAKASE時，大家都要注意用餐禮儀！今集《靚太廚房》邀請了日本菜餐廳Yaki Room的副行政壽司總廚輝師傅，講解9個必學的OMAKASE用餐禮儀及禁忌，讓大家了解日本OMAKASE的文化，在香港還是在日本食OMAKASE都不失禮！
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OMAKASE即廚師發辨在大受港人歡迎，不過食OMAKASE時，大家都要注意用餐禮儀！今集《靚太廚房》邀請了日本菜餐廳Yaki Room的副行政壽司總廚輝師傅，講解9個必學的OMAKASE用餐禮儀及禁忌，讓大家了解日本OMAKASE的文化，在香港還是在日本食OMAKASE都不失禮！
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OMAKASE即廚師發辨在大受港人歡迎，不過食OMAKASE時，大家都要注意用餐禮儀！今集《靚太廚房》邀請了日本菜餐廳Yaki Room的副行政壽司總廚輝師傅，講解9個必學的OMAKASE用餐禮儀及禁忌，讓大家了解日本OMAKASE的文化，在香港還是在日本食OMAKASE都不失禮！
【靚太廚房】別只顧打卡低頭玩電話 OMAKASE必學9大用餐禮儀
OMAKASE即廚師發辨在大受港人歡迎，不過食OMAKASE時，大家都要注意用餐禮儀！今集《靚太廚房》邀請了日本菜餐廳Yaki Room的副行政壽司總廚輝師傅，講解9個必學的OMAKASE用餐禮儀及禁忌，讓大家了解日本OMAKASE的文化，在香港還是在日本食OMAKASE都不失禮！
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