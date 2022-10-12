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【靚太廚房】別只顧打卡低頭玩電話　OMAKASE必學9大用餐禮儀

OMAKASE即廚師發辨在大受港人歡迎，不過食OMAKASE時，大家都要注意用餐禮儀！今集《靚太廚房》邀請了日本菜餐廳Yaki Room的副行政壽司總廚輝師傅，講解9個必學的OMAKASE用餐禮儀及禁忌，讓大家了解日本OMAKASE的文化，在香港還是在日本食OMAKASE都不失禮！

全文即睇：https://topick.hket.com/article/3372876

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【靚太廚房】別只顧打卡低頭玩電話　OMAKASE必學9大用餐禮儀

OMAKASE即廚師發辨在大受港人歡迎，不過食OMAKASE時，大家都要注意用餐禮儀！今集《靚太廚房》邀請了日本菜餐廳Yaki Room的副行政壽司總廚輝師傅，講解9個必學的OMAKASE用餐禮儀及禁忌，讓大家了解日本OMAKASE的文化，在香港還是在日本食OMAKASE都不失禮！

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