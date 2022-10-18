歌詞「命運是對手永不低頭，從來沒抱怨半句不去問理由 」短短兩句歌詞，可說是蘇慈悅的人生寫照，天生獨腳的她沒有因自身缺憾，抱怨上天不公，旁人以為她或許會輸在起跑線，但憑藉小妮子自身的勤奮、母親的肯定及友人的鼓勵，她卻屢屢突破自己，不但考獲8級鋼琴證書、練成一分鐘能打百字，其後更以優異成績港大畢業。
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歌詞「命運是對手永不低頭，從來沒抱怨半句不去問理由 」短短兩句歌詞，可說是蘇慈悅的人生寫照，天生獨腳的她沒有因自身缺憾，抱怨上天不公，旁人以為她或許會輸在起跑線，但憑藉小妮子自身的勤奮、母親的肯定及友人的鼓勵，她卻屢屢突破自己，不但考獲8級鋼琴證書、練成一分鐘能打百字，其後更以優異成績港大畢業。
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歌詞「命運是對手永不低頭，從來沒抱怨半句不去問理由 」短短兩句歌詞，可說是蘇慈悅的人生寫照，天生獨腳的她沒有因自身缺憾，抱怨上天不公，旁人以為她或許會輸在起跑線，但憑藉小妮子自身的勤奮、母親的肯定及友人的鼓勵，她卻屢屢突破自己，不但考獲8級鋼琴證書、練成一分鐘能打百字，其後更以優異成績港大畢業。
【活得健康啲】天生缺陷截肢不向命運低頭 獨腳女生港大畢業成創業強人
歌詞「命運是對手永不低頭，從來沒抱怨半句不去問理由 」短短兩句歌詞，可說是蘇慈悅的人生寫照，天生獨腳的她沒有因自身缺憾，抱怨上天不公，旁人以為她或許會輸在起跑線，但憑藉小妮子自身的勤奮、母親的肯定及友人的鼓勵，她卻屢屢突破自己，不但考獲8級鋼琴證書、練成一分鐘能打百字，其後更以優異成績港大畢業。
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