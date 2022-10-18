香港地寸金尺土，要做到麻雀雖小但五臟俱全，同時保留個人風格特色，其實相當考設計師功夫。今集<<靚太安樂窩>>帶大家去位於九龍大角咀的凱帆軒，參觀一個面積約420呎，以北歐風格為主調的一房一廳單位。到底設計師如何滿足模型迷屋主的需要，在美觀及用家體驗中取得完美平衡?
×
直播中
香港地寸金尺土，要做到麻雀雖小但五臟俱全，同時保留個人風格特色，其實相當考設計師功夫。今集<<靚太安樂窩>>帶大家去位於九龍大角咀的凱帆軒，參觀一個面積約420呎，以北歐風格為主調的一房一廳單位。到底設計師如何滿足模型迷屋主的需要，在美觀及用家體驗中取得完美平衡?
今日 21:00
×
【靚太安樂窩】模型迷38.5萬裝修大角咀420呎單位 設9個特大模型櫃打造私人收藏展覽館
2:41
21:00 2022/10/11
3:34
21:00 2022/10/04
2:37
21:00 2022/09/27
3:35
21:00 2022/09/20
2:59
21:00 2022/09/13
3:43
21:00 2022/09/06
4:13
21:00 2022/08/30
2:00
21:00 2022/08/23
3:50
21:00 2022/08/16
1:30
21:00 2022/08/09
2:43
21:00 2022/07/26
4:02
21:00 2022/07/19
2:53
21:00 2022/07/12
1:38
21:00 2022/07/05
2:03
21:00 2022/06/28
2:18
21:00 2022/06/14