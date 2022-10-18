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【靚太安樂窩】模型迷38.5萬裝修大角咀420呎單位　設9個特大模型櫃打造私人收藏展覽館

香港地寸金尺土，要做到麻雀雖小但五臟俱全，同時保留個人風格特色，其實相當考設計師功夫。今集<<靚太安樂窩>>帶大家去位於九龍大角咀的凱帆軒，參觀一個面積約420呎，以北歐風格為主調的一房一廳單位。到底設計師如何滿足模型迷屋主的需要，在美觀及用家體驗中取得完美平衡?

全文：https://topick.hket.com/article/3375256

九龍 家品 家具 裝修設計 設計師 凱帆軒 設計 香港 大角咀
靚太安樂窩
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【靚太安樂窩】模型迷38.5萬裝修大角咀420呎單位　設9個特大模型櫃打造私人收藏展覽館

香港地寸金尺土，要做到麻雀雖小但五臟俱全，同時保留個人風格特色，其實相當考設計師功夫。今集<<靚太安樂窩>>帶大家去位於九龍大角咀的凱帆軒，參觀一個面積約420呎，以北歐風格為主調的一房一廳單位。到底設計師如何滿足模型迷屋主的需要，在美觀及用家體驗中取得完美平衡?

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