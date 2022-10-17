TVB劇迷相信都記得有位冬菇頭童星，演過《金宵大廈》的東東、《公公出宮》的金多寶等超過40部劇集，這位人稱「耀B」的童星鄭耀軒轉眼14歲大讀中三，他坦言要專心讀書減產，反而想在運動上發展，去年他初接觸冰壺後一試愛上，耀B揚言想向冰壺運動員之路進發！
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TVB劇迷相信都記得有位冬菇頭童星，演過《金宵大廈》的東東、《公公出宮》的金多寶等超過40部劇集，這位人稱「耀B」的童星鄭耀軒轉眼14歲大讀中三，他坦言要專心讀書減產，反而想在運動上發展，去年他初接觸冰壺後一試愛上，耀B揚言想向冰壺運動員之路進發！
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TVB劇迷相信都記得有位冬菇頭童星，演過《金宵大廈》的東東、《公公出宮》的金多寶等超過40部劇集，這位人稱「耀B」的童星鄭耀軒轉眼14歲大讀中三，他坦言要專心讀書減產，反而想在運動上發展，去年他初接觸冰壺後一試愛上，耀B揚言想向冰壺運動員之路進發！
【童學園】14歲鄭耀軒嫌拍戲日夜顛倒 耀B無意入娛圈擬轉做冰壺運動員
TVB劇迷相信都記得有位冬菇頭童星，演過《金宵大廈》的東東、《公公出宮》的金多寶等超過40部劇集，這位人稱「耀B」的童星鄭耀軒轉眼14歲大讀中三，他坦言要專心讀書減產，反而想在運動上發展，去年他初接觸冰壺後一試愛上，耀B揚言想向冰壺運動員之路進發！
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