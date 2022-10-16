【TOPick柴犬追星】宋熙年回應當KOL月入60萬元傳聞　仍然渴望演戲：我想拍劇

TOPick柴犬追星

宋熙年（Sarah）與丈夫陳智燊（Jason）由TVB藝人轉型為KOL，早於2016年已開設YouTube頻道《sarah & jason》，直至2018年及2019年Jason與Sarah先後離巢大台後才專心經營，頻道至今已達16.9萬人訂閱。

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