家長有時衝口而出的說話，可能已具殺傷力，影響了孩子而不自知。TOPick訪問了十多位幼稚園小朋友，了解到底媽媽平日最常跟他們說甚麼，原來正正是「快啲」，也有媽媽習慣向孩子表達愛意，令親子關係更穩固。
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家長有時衝口而出的說話，可能已具殺傷力，影響了孩子而不自知。TOPick訪問了十多位幼稚園小朋友，了解到底媽媽平日最常跟他們說甚麼，原來正正是「快啲」，也有媽媽習慣向孩子表達愛意，令親子關係更穩固。
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家長有時衝口而出的說話，可能已具殺傷力，影響了孩子而不自知。TOPick訪問了十多位幼稚園小朋友，了解到底媽媽平日最常跟他們說甚麼，原來正正是「快啲」，也有媽媽習慣向孩子表達愛意，令親子關係更穩固。
【湊得輕鬆啲】小朋友踢爆媽媽最常講「快啲」 幼稚園校長道出家長具殺傷力說話
家長有時衝口而出的說話，可能已具殺傷力，影響了孩子而不自知。TOPick訪問了十多位幼稚園小朋友，了解到底媽媽平日最常跟他們說甚麼，原來正正是「快啲」，也有媽媽習慣向孩子表達愛意，令親子關係更穩固。
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