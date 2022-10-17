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【TOPick診症室】30多歲女患三期乳癌　揭兩位妹妹同BRCA基因變異

乳癌是本港10大癌症之一，2019年錄得4,793宗新症，位列發病率第3高的癌症，不容輕視。適逢10月為國際乳癌關注月，TOPick診症室邀請了臨床腫瘤科專科醫生潘智文接受訪問，講解乳癌成因和高危因素，並分享比傳統乳癌類型更為險惡的「三陰性乳癌」治療方案。
全文即看：https://topick.hket.com/article/3369658

AR 乳癌 公立醫院 治療 醫生 癌症
TOPick診症室
今日 22:00
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【TOPick診症室】30多歲女患三期乳癌　揭兩位妹妹同BRCA基因變異

乳癌是本港10大癌症之一，2019年錄得4,793宗新症，位列發病率第3高的癌症，不容輕視。適逢10月為國際乳癌關注月，TOPick診症室邀請了臨床腫瘤科專科醫生潘智文接受訪問，講解乳癌成因和高危因素，並分享比傳統乳癌類型更為險惡的「三陰性乳癌」治療方案。
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【TOPick診症室】30多歲女患三期乳癌　揭兩位妹妹同BRCA基因變異
TOPick診症室
今日 22:00
【TOPick診症室】30多歲女患三期乳癌　揭兩位妹妹同BRCA基因變異
4:31
【TOPick診症室】拆解徵狀「火燒心」或患胃酸倒流　嚴重患者或須接受手術治療
TOPick診症室
22:00 2022/10/10
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3:50
【TOPick診症室】胃潰瘍或是胃癌 大便變黑要留意　拆解胃潰瘍徵狀治療法
TOPick診症室
22:00 2022/10/03
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4:29
【TOPick診症室】前列腺肥大可致血尿影響腎功能　泌尿外科專科醫生拆解最新治療方法
TOPick診症室
22:00 2022/09/26
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6:40
【TOPick診症室】8歲童班禿頭髮及眉毛全脫落兼腹瀉　接受中醫治療調理血氣終改善
TOPick診症室
22:00 2022/09/19
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4:50
【TOPick診症室】胃痛自行服藥止痛不知已患癌　醫生拆解胃癌徵狀與治療
TOPick診症室
22:00 2022/09/12
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6:06
【TOPick診症室】骨科醫生拆解椎間盤治療　有何患者須考慮手術處理？
TOPick診症室
22:00 2022/09/05
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6:20
【TOPick診症室】椎間盤問題或影響日常細微動作　骨科醫生拆解不同徵狀成因
TOPick診症室
22:00 2022/08/29
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4:59
【TOPick診症室】拆解預防年輕人情緒問題方法　醫生籲從小學習逆境自強
TOPick診症室
22:00 2022/08/22
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【TOPick診症室】頸椎受創須多專科同行復康路　骨科醫生細說病人的「奇蹟」
TOPick診症室
22:00 2022/08/15
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11:18
【TOPick診症室】頸椎不同節數受創影響不同能力　骨科醫生拆解急症處理及專科治療
TOPick診症室
22:00 2022/08/08
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【TOPick診症室】學童5大情緒問題嚴重可自殘　精神科醫生拆解求助求醫時機
TOPick診症室
22:00 2022/08/01
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【TOPick診症室】網球肘與高爾夫球手可損活動能力　拆解治療方法不一定要接受手術
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22:00 2022/07/25
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【TOPick診症室】丈夫疫下助妻子消毒清潔　驚患「高爾夫球手」疼痛不已
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22:00 2022/07/18
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【TOPick診症室】幼童蛀牙可影響恆齒生長　 港大牙醫拆解如何減慢蛀牙方法
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22:00 2022/07/11
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【TOPick診症室】間質性肺病可致肺纖維化　醫生拆解兩類患者最新治療
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22:00 2022/07/04
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【TOPick診症室】女士氣血不足難減肥？　中醫拆解減肥注意事項
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22:00 2022/06/27
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22:00 2022/06/06
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