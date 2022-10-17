乳癌是本港10大癌症之一，2019年錄得4,793宗新症，位列發病率第3高的癌症，不容輕視。適逢10月為國際乳癌關注月，TOPick診症室邀請了臨床腫瘤科專科醫生潘智文接受訪問，講解乳癌成因和高危因素，並分享比傳統乳癌類型更為險惡的「三陰性乳癌」治療方案。
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乳癌是本港10大癌症之一，2019年錄得4,793宗新症，位列發病率第3高的癌症，不容輕視。適逢10月為國際乳癌關注月，TOPick診症室邀請了臨床腫瘤科專科醫生潘智文接受訪問，講解乳癌成因和高危因素，並分享比傳統乳癌類型更為險惡的「三陰性乳癌」治療方案。
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乳癌是本港10大癌症之一，2019年錄得4,793宗新症，位列發病率第3高的癌症，不容輕視。適逢10月為國際乳癌關注月，TOPick診症室邀請了臨床腫瘤科專科醫生潘智文接受訪問，講解乳癌成因和高危因素，並分享比傳統乳癌類型更為險惡的「三陰性乳癌」治療方案。
【TOPick診症室】30多歲女患三期乳癌 揭兩位妹妹同BRCA基因變異
乳癌是本港10大癌症之一，2019年錄得4,793宗新症，位列發病率第3高的癌症，不容輕視。適逢10月為國際乳癌關注月，TOPick診症室邀請了臨床腫瘤科專科醫生潘智文接受訪問，講解乳癌成因和高危因素，並分享比傳統乳癌類型更為險惡的「三陰性乳癌」治療方案。
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