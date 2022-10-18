是次介紹設計單位為藝里坊‧2號的1房戶，實用面積282平方呎，只有男戶主一人居住，希望打造日式簡約主題蝸居。單位新裝由室內設計師Alice主理，除了考慮大量收納空間需要，亦配合大量白色及淺色木紋元素，擴闊視覺空間，使單位舒適度大大提升。
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是次介紹設計單位為藝里坊‧2號的1房戶，實用面積282平方呎，只有男戶主一人居住，希望打造日式簡約主題蝸居。單位新裝由室內設計師Alice主理，除了考慮大量收納空間需要，亦配合大量白色及淺色木紋元素，擴闊視覺空間，使單位舒適度大大提升。
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【你「想」裝修】藝里坊‧2 號簡約輕裝修只需$18萬 打造閣樓及地台增可用面積
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