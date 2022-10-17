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【ET財智Talk】樓價、租金明年回升？高力李婉茵拆解政府如減辣幫助多大

第三季整體寫字樓空置率徘徊歷史高位，但租賃市場回暖，而投資及住宅物業市場活動則放緩，加息周期下住宅物業樓價年內跌逾一成，樓市、租市料明年開始回升？政府如出招「減辣」對樓市刺激作用有多大？《ET財智Talk》請來高力研究部主管李婉茵，為你拆解本地樓市走向，立即收看！

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【ET財智Talk】樓價、租金明年回升？高力李婉茵拆解政府如減辣幫助多大

第三季整體寫字樓空置率徘徊歷史高位，但租賃市場回暖，而投資及住宅物業市場活動則放緩，加息周期下住宅物業樓價年內跌逾一成，樓市、租市料明年開始回升？政府如出招「減辣」對樓市刺激作用有多大？《ET財智Talk》請來高力研究部主管李婉茵，為你拆解本地樓市走向，立即收看！

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【ET財智Talk】樓價、租金明年回升？高力李婉茵拆解政府如減辣幫助多大
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