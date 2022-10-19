【2分鐘睇樓團】想與鄭中基、王冬勝等名人為鄰？業主包辦室內設計 南區豪宅盛惠7,280萬元

2分鐘睇樓團

提到南區的大型豪宅屋苑，坐落於大潭水塘道88號的陽明山莊一定是不二之選，不但被山巒環抱、環境清幽，而且鄰近中環核心商業區，可謂旺中帶靜。今次地產站帶大家參觀陽明山莊一個高層3套房放盤，實用面積2,067平方呎，連車位叫價7,280萬元放售。單位業主為設計師，室內裝修及設計均一手包辦；全屋備有典雅的暖色調裝修，而且保養頗佳，令內籠至今仍然簇新。而客廳及主人套房均享翠綠山景，以及中區繁華市景，賞心悅目，亦為單位一大賣點。