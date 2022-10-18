【示範單位】何文田傲玟3房現樓示位 景觀開揚可遠眺太平山 交樓配備咖啡機

示範單位

何文田屬市區傳統豪宅地段，吸引不少實力豪客追捧，同區新盤傲玟入伙不久，目前開放現樓示範單位予外界參觀，全屬3房連套房大戶，廳大房大顯豪宅氣派。

由高銀金融（00530）前主席潘蘇通私人持有的傲玟，目前已屆現樓，同時亦首度向外界開放現樓示範單位，均屬交樓標準，而3個單位分別位於2座23樓A、B及C室，清一色為實用面積逾1,000平方呎的3房大戶，並設有私家升降機大堂，提高私隱度。