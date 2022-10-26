小朋友學校定期會有派對及大食會，家長不仿花多點心機，製作可愛的小朋友零食，今集《靚太廚房》邀請了在國際廚藝學院教學生廚藝技巧的國際廚務部高級教導員鄒肇麟（Alan），示範製作整吸精又有卡通造型的馬卡龍，父母可以「跟住整」，讓小朋友帶回學校與同學分享。
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小朋友學校定期會有派對及大食會，家長不仿花多點心機，製作可愛的小朋友零食，今集《靚太廚房》邀請了在國際廚藝學院教學生廚藝技巧的國際廚務部高級教導員鄒肇麟（Alan），示範製作整吸精又有卡通造型的馬卡龍，父母可以「跟住整」，讓小朋友帶回學校與同學分享。
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小朋友學校定期會有派對及大食會，家長不仿花多點心機，製作可愛的小朋友零食，今集《靚太廚房》邀請了在國際廚藝學院教學生廚藝技巧的國際廚務部高級教導員鄒肇麟（Alan），示範製作整吸精又有卡通造型的馬卡龍，父母可以「跟住整」，讓小朋友帶回學校與同學分享。
【靚太廚房】學校派對必備可愛馬卡龍小食 可隨心意設計卡通造型勁搶鏡
小朋友學校定期會有派對及大食會，家長不仿花多點心機，製作可愛的小朋友零食，今集《靚太廚房》邀請了在國際廚藝學院教學生廚藝技巧的國際廚務部高級教導員鄒肇麟（Alan），示範製作整吸精又有卡通造型的馬卡龍，父母可以「跟住整」，讓小朋友帶回學校與同學分享。
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