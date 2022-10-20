【示範單位】粉嶺ONE INNOVALE-Cabanna 落重本送姜濤代言家電品牌 姜粉即時心心眼

示範單位

恒地(00012)發展的粉嶺ONE INNOVALE第3期命名為ONE INNOVALE-Cabanna，今日開放示範單位供參觀，單位以E座10樓1室為藍本，實用面積683平方呎，採3房1套連儲物室間隔。ONE INNOVALE位置為粉嶺馬適路8號，發展商已上載樓書，預計價單亦於短期內公布。