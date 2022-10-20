新地(00016)元朗錦田北PARK YOHO Bologna今日開放現樓示範單位予傳媒參觀，為PARK YOHO Bologna第8A座12樓A室，實用面積674平方呎，屬3房1套間隔，連31平方呎露台及16平方呎工作平台。
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新地(00016)元朗錦田北PARK YOHO Bologna今日開放現樓示範單位予傳媒參觀，為PARK YOHO Bologna第8A座12樓A室，實用面積674平方呎，屬3房1套間隔，連31平方呎露台及16平方呎工作平台。
今日 19:50
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【示範單位】PARK YOHO Bologna三房示位 啡木色配金鉉色作主調 遠望翠綠山景
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