【新盤全面睇】《施政報告》後新盤起動 北都項目成焦點

新盤全面睇

新一份《施政報告》公布後，多個新盤準備出擊，其中，粉嶺北ONE INNOVALE-Cabanna，經已公布首張價單，項目提供565伙，位於整個項目的D及E室，單位實用面積由158至1,054平方呎，間隔多元，涵蓋開放式、1房至4房戶。

元朗錦田北PARK YOHO Bologna，亦已公布首張價單，並以貼市價出擊，首批涉及50伙，折實價由390.89萬元起，屬同系PARK YOHO系列逾6年來首批最平入場價，現樓示範單位亦已對外開放，將於短期內開售。