不少人對中醫的印象仍停留在藥材舖、陣陣藥材味的年代，新一代中醫師融入創新元素，為行業帶來新氣象。註冊中醫師彭子芯（Sofia）自小受中醫爸爸薰陶，當年會考拔尖不理家人反對，堅持讀中醫，在行業打滾6年做出成績，她期望打破行業予人的刻板印象。
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不少人對中醫的印象仍停留在藥材舖、陣陣藥材味的年代，新一代中醫師融入創新元素，為行業帶來新氣象。註冊中醫師彭子芯（Sofia）自小受中醫爸爸薰陶，當年會考拔尖不理家人反對，堅持讀中醫，在行業打滾6年做出成績，她期望打破行業予人的刻板印象。
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不少人對中醫的印象仍停留在藥材舖、陣陣藥材味的年代，新一代中醫師融入創新元素，為行業帶來新氣象。註冊中醫師彭子芯（Sofia）自小受中醫爸爸薰陶，當年會考拔尖不理家人反對，堅持讀中醫，在行業打滾6年做出成績，她期望打破行業予人的刻板印象。
【童學園】會考拔尖不理反對堅持讀中醫 新派女醫師盼打破行業刻板印象
不少人對中醫的印象仍停留在藥材舖、陣陣藥材味的年代，新一代中醫師融入創新元素，為行業帶來新氣象。註冊中醫師彭子芯（Sofia）自小受中醫爸爸薰陶，當年會考拔尖不理家人反對，堅持讀中醫，在行業打滾6年做出成績，她期望打破行業予人的刻板印象。
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