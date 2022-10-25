從事時裝設計多年的Teresa，一直對自己的工作引以為傲，疫情前每年亦會飛往美國出差2次，參與時裝界盛事「紐約時裝週」活動，她形容當時對設計的狂熱已達至「走火入魔」狀態，即使收工，腦海中仍是深深念著作品「如何做得更好」，為此不但廢寢忘餐，更可以全日滴水不沾，從沒有想過自己身體是否吃得消。直至50歲生日當天，她遭醫生告知確診乳癌4期，而且癌細胞已擴散至淋巴及肝臟，才如夢初醒原來自己身體早已悄悄地起了「大革命」。
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從事時裝設計多年的Teresa，一直對自己的工作引以為傲，疫情前每年亦會飛往美國出差2次，參與時裝界盛事「紐約時裝週」活動，她形容當時對設計的狂熱已達至「走火入魔」狀態，即使收工，腦海中仍是深深念著作品「如何做得更好」，為此不但廢寢忘餐，更可以全日滴水不沾，從沒有想過自己身體是否吃得消。直至50歲生日當天，她遭醫生告知確診乳癌4期，而且癌細胞已擴散至淋巴及肝臟，才如夢初醒原來自己身體早已悄悄地起了「大革命」。
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【活得健康啲】美魔女確診乳癌四期擴散肝臟 3個月後腫瘤奇蹟消失頓悟人生
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