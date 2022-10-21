MIRROR演唱會發生嚴重意外後，全團即刻暫停工作休息近兩個月，今天（10月21日）姜濤、陳卓賢（Ian）、呂爵安（Edan）、邱士縉（Stanley）等聯同ERROR成員梁業（肥仔）和郭嘉駿（193）等《季前賽》演員出席劇集記者會，亦是意外發生後首次現身出席活動。
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MIRROR演唱會發生嚴重意外後，全團即刻暫停工作休息近兩個月，今天（10月21日）姜濤、陳卓賢（Ian）、呂爵安（Edan）、邱士縉（Stanley）等聯同ERROR成員梁業（肥仔）和郭嘉駿（193）等《季前賽》演員出席劇集記者會，亦是意外發生後首次現身出席活動。
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今日 21:15
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【季前賽】MIRROR首親回應演唱會事故 姜濤促政府早日交真相：快點有個交代
MIRROR演唱會發生嚴重意外後，全團即刻暫停工作休息近兩個月，今天（10月21日）姜濤、陳卓賢（Ian）、呂爵安（Edan）、邱士縉（Stanley）等聯同ERROR成員梁業（肥仔）和郭嘉駿（193）等《季前賽》演員出席劇集記者會，亦是意外發生後首次現身出席活動。
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