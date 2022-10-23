影片首頁
節目分類
更多節目
財經台
開市追揸沽
石Sir一周前瞻及異動股
ET財智Talk
青姐話
溫股知新
ET開市直擊
ET個股推介
石Sir午市閒談
理財要貼地
退休積滿Fund
ESG講呢啲
iM會客室
iM話理知
孫子市法
ET贏商有計
創業ideas
理財Star Talk
香港回歸25周年系列
專題影片
地產台
新盤全面睇
2分鐘睇樓團
「你」想裝修
直擊驗樓
地產站Weekly Talk
示範單位
地區‧人‧情
專題影片
家庭台
湊得輕鬆啲
童學園
靚太廚房
靚太安樂窩
TOPick柴犬追星
專題影片
健康台
TOPick診症室
活得健康啲
專題影片
影片首頁
節目分類
返回HKET
財經台
開市追揸沽
石Sir一周前瞻及異動股
ET財智Talk
青姐話
溫股知新
ET開市直擊
ET個股推介
石Sir午市閒談
理財要貼地
退休積滿Fund
ESG講呢啲
iM會客室
iM話理知
孫子市法
ET贏商有計
創業ideas
理財Star Talk
香港回歸25周年系列
專題影片
地產台
新盤全面睇
2分鐘睇樓團
「你」想裝修
直擊驗樓
地產站Weekly Talk
示範單位
地區‧人‧情
專題影片
家庭台
湊得輕鬆啲
童學園
靚太廚房
靚太安樂窩
TOPick柴犬追星
專題影片
健康台
TOPick診症室
活得健康啲
專題影片
專題影片
將於
3
秒後播放下一段影片
取消
立即播放
直播經已結束
節目重温將稍後更新
直播即將開始
請稍等片刻
×
直播中
【霜降2022】中醫養生小貼士 如何從起居飲食做起？
近日天氣終於開始轉涼，原來已經來到今年秋天最後的一個節氣—霜降啦。中醫指霜降時節進補，比起冬季，甚至整年任何時節進補都重要，接下來我們有請潘醫師為我們分享一下如何在秋天做好養生準備啦。
中醫
天氣
養生
專題影片
今日
12:00
詳情
×
【霜降2022】中醫養生小貼士 如何從起居飲食做起？
近日天氣終於開始轉涼，原來已經來到今年秋天最後的一個節氣—霜降啦。中醫指霜降時節進補，比起冬季，甚至整年任何時節進補都重要，接下來我們有請潘醫師為我們分享一下如何在秋天做好養生準備啦。
重新整理
登入
即時留言
0
/
200
播放中
2:07
【霜降2022】中醫養生小貼士 如何從起居飲食做起？
專題影片
今日
12:00
【霜降2022】中醫養生小貼士 如何從起居飲食做起？
4:43
【發展商專訪】啟德建水上活動中心 會德豐黃光耀：PARK PENINSULA成發展焦點
專題影片
07:00
2022/09/06
【發展商專訪】啟德建水上活動中心 會德豐黃光耀：PARK PENINSULA成發展焦點
2:26
【直擊新場】領展德田街市重新開幕 引進多款特色美食打造全新小食街
專題影片
10:00
2022/08/27
【直擊新場】領展德田街市重新開幕 引進多款特色美食打造全新小食街
3:25
【加快建屋】發展商、承建商解構「組裝」法 建屋更實用
專題影片
04:00
2022/08/24
【加快建屋】發展商、承建商解構「組裝」法 建屋更實用
2:03
【新舖開張】DONKI聯同鮮選壽司、安田精米店同步登陸黃埔花園 首次推出日式自選便當及和牛串
專題影片
14:19
2022/08/17
【新舖開張】DONKI聯同鮮選壽司、安田精米店同步登陸黃埔花園 首次推出日式自選便當及和牛串
1:25
【直擊新場】「牛舞Gyumai」 香港第三分店進駐銅鑼利舞臺廣場 開幕$348起任食嚴選極上和牛
專題影片
10:00
2022/08/07
【直擊新場】「牛舞Gyumai」 香港第三分店進駐銅鑼利舞臺廣場 開幕$348起任食嚴選極上和牛
5:32
Club Wheelock10周年推逾10萬元獎品壓軸大抽獎 會德豐黃光耀：會員仲尊享大部分新盤置業折扣優惠
專題影片
10:00
2022/08/06
Club Wheelock10周年推逾10萬元獎品壓軸大抽獎 會德豐黃光耀：會員仲尊享大部分新盤置業折扣優惠
2:01
【地皮檢閱】東涌配電站項目明截標 測量師料招標反應不俗
專題影片
03:00
2022/07/27
【地皮檢閱】東涌配電站項目明截標 測量師料招標反應不俗
3:44
代理擔當KOL 美聯陸潔欣︰提升地產網絡營銷
專題影片
03:00
2022/07/22
代理擔當KOL 美聯陸潔欣︰提升地產網絡營銷
4:28
【發展商專訪】新地雷霆：港樓「有韌力又有彈力」 料全年樓價升約5%
專題影片
08:00
2022/07/21
【發展商專訪】新地雷霆：港樓「有韌力又有彈力」 料全年樓價升約5%
6:00
【地皮檢閱】西營盤醫院道「蚊型地」推出 中標發展商需保留石牆樹？
專題影片
03:00
2022/07/20
【地皮檢閱】西營盤醫院道「蚊型地」推出 中標發展商需保留石牆樹？
4:39
【高齡新盤】九龍城樓齡49年新盤推售 業界：如涉失修銀行或不批貸款
專題影片
10:00
2022/07/13
【高齡新盤】九龍城樓齡49年新盤推售 業界：如涉失修銀行或不批貸款
2:29
【直擊新場】土瓜灣全新朝食商場U PLACE正式開幕 6大餐廳進駐 仲有多個打卡位
專題影片
10:00
2022/07/09
【直擊新場】土瓜灣全新朝食商場U PLACE正式開幕 6大餐廳進駐 仲有多個打卡位
4:43
【地皮檢閱】市建局西營盤地下周一截標 華坊梁沛泓︰考慮加息因素後估值調低約1成
專題影片
03:00
2022/07/08
【地皮檢閱】市建局西營盤地下周一截標 華坊梁沛泓︰考慮加息因素後估值調低約1成
1:50
二千萬買樓好濕碎 七師傅︰我喺「獵人」見到適合平盤就會馬上咬着唔放！
專題影片
10:00
2022/06/26
二千萬買樓好濕碎 七師傅︰我喺「獵人」見到適合平盤就會馬上咬着唔放！
2:22
【家電開箱】垃圾徵費將推行！ 韓國廚餘機Reencle廚餘轉化「有機肥料」全日開只用1.2度電
專題影片
12:00
2022/06/25
【家電開箱】垃圾徵費將推行！ 韓國廚餘機Reencle廚餘轉化「有機肥料」全日開只用1.2度電
4:03
「師奶殺手」陶大宇大談買樓投資心得 大宇哥︰早已在香港買樓 有考慮移居內地！
專題影片
10:00
2022/06/25
「師奶殺手」陶大宇大談買樓投資心得 大宇哥︰早已在香港買樓 有考慮移居內地！
1:05
【新盤航拍】屯門飛揚400餘萬元入場 一片睇晒位置全景+周邊最新環境
專題影片
14:30
2022/06/24
【新盤航拍】屯門飛揚400餘萬元入場 一片睇晒位置全景+周邊最新環境
0:52
【新盤航拍】必嘉坊‧曦匯明天開賣 一文睇晒位置全景＋周邊最新環境
專題影片
19:39
2022/06/17
【新盤航拍】必嘉坊‧曦匯明天開賣 一文睇晒位置全景＋周邊最新環境
4:45
【疫轉賽道】Mr.結他手轉行地產代理 黎澤恩：入行後更加想買樓
專題影片
10:32
2022/05/27
【疫轉賽道】Mr.結他手轉行地產代理 黎澤恩：入行後更加想買樓
分享
分享至
facebook
複製連結
{title}