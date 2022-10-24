有報告指出，由年初至9月底，本港強積金（MPF）人均蝕近5.4萬，前稱駿隆的強積金顧問公司GUM亦指出，9月份強積金總資產跌穿1萬億元，MPF股、債、混合基金全部見紅，但有數據顯示今年首八個月，資金流入香港股票基金達100億，越撈越跌怎處理？強積金2023年有機會回升？MPF如何配置，策略應守抑或攻？《ET財智Talk》請來GUM執行董事王玉麟為大家拆解MPF自保及攻守策略，立即收看！
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有報告指出，由年初至9月底，本港強積金（MPF）人均蝕近5.4萬，前稱駿隆的強積金顧問公司GUM亦指出，9月份強積金總資產跌穿1萬億元，MPF股、債、混合基金全部見紅，但有數據顯示今年首八個月，資金流入香港股票基金達100億，越撈越跌怎處理？強積金2023年有機會回升？MPF如何配置，策略應守抑或攻？《ET財智Talk》請來GUM執行董事王玉麟為大家拆解MPF自保及攻守策略，立即收看！
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【ET財智Talk】強積金2023年有機會回升？GUM王玉麟教你MPF攻守策略
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